Tam o anda kayda geçtiler! Balon benzeri UFO gökyüzünde böyle görüntülendi!

Çarşamba günü kuzey Japonya'da gökyüzünde gizemli beyaz bir nesnenin ortaya çıkması, UFO'lardan koronavirüse ve Kuzey Kore propagandasına kadar spekülasyonlara yol açarak sosyal medyayı alevlendirdi.
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Sendai şehrinde çekilen televizyon görüntüleri, bir haç üzerinde pervanelerin dönüyor gibi göründüğü balon benzeri bir nesne gösteriyor. Sendai Hava Durumu Bürosu'ndaki yetkililer, bu cismin şafak vaktinde ortaya çıktığını ve bulutlar tarafından gizlenene kadar saatlerce, büyük ölçüde hareket etmeden gökyüzünde asılı kaldığını söyledi.
Bu konu, öğleden sonraya kadar, UFO'lar ve Kuzey Kore'nin broşür dağıtmak için kullandığı balonlar teorileriyle birlikte Japon Twitter'ında en popüler üçüncü konu oldu. Bir kullanıcı, bu bilinmeyen cismin yeni koronavirüsü yayabileceğini söyledi, "Bu bana sanki Godzilla her an ortaya çıkabilecekmiş gibi çok kötü bir his veriyor."
Polise konuyla ilgili hemen ulaşılamadı ve bir Sendai hükümet yetkilisi, nesnenin büyüklüğü, kökeni ve işlevinin henüz belirlenemediğini ve soruşturmaların devam ettiğini söyledi. Cismi indirmek için de herhangi bir girişimde bulunulmadı.
"Ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok," dedi ismini vermek istemeyen bir hava bürosu sözcüsü, "Bir çeşit hava izleme ekipmanı olabilir, ama kesinlikle bizim değil."
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