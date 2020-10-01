Taraftarlara Özel Diş Fırçası Oral-B D100 Vitality Tanıtıldı!

Tüketicilerin yaşamlarını iyileştirmeye odaklanan P&G markası Oral B'nin 2 boyutlu temizlik döngüsüne sahip olan şarjlı diş fırçası modeli Vitality D100, şimdi Taraftar Özel Serisi'yle futbolseverlerin beğenisine sunuldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş seçeneklerinin olduğu özel seride satın alınan her bir ürün kulüplere finansal destek sağlayacak.

İşte Oral-B D100 Vitality Taraftar Özel Serisi!

Tüketicilerin yaşamlarını iyileştirmeye odaklanan P&G markası Oral B'nin 2 boyutlu temizlik döngüsüne sahip olan şarjlı diş fırçası modeli Vitality D100, şimdi Taraftar Özel Serisi'yle futbolseverlerin beğenisine sunuldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş seçeneklerinin olduğu özel seride satın alınan her bir ürün kulüplere finansal destek sağlayacak.

P&G markası Oral-B, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarını sevindirecek özel bir seri ile tüketicilerin karşısına çıktı. Markanın, diş fırçalama deneyimini akıllı teknolojilerle bir adım öteye taşımak üzere tasarladığı şarj edilebilir diş fırçası modeli Vitality, Taraftar Özel Serisi ile raflardaki yerini aldı. Taraftar giydirmesiyle birlikte yeniden tasarlanan ürünün kutusundan futbolseverlere özel olarak 4 adet takım stickerı çıkıyor. Her bir ürün alımında kulüplere finansal destek sağlayacak özel seride taraftarlar da tuttukları takıma destek olabilecek.

Dünya çapında diş hekimlerinin tercih ettiği 1 numaralı marka olan Oral-B'nin şarj edilebilir diş fırçası modeli Vitality, sıradan manuel diş fırçasına kıyasla klinik olarak kanıtlanmış üstün temizlik sunuyor. 2 boyutlu temizlik döngüsüne sahip olan Vitality, her bir dişi çevreliyor ve daha fazla plak gidermek üzere sallanma ve dönme olmak üzere iki farklı hareketle temizleme yapıyor. Diş fırçasının gövdesinde yer alan bir zamanlayıcı sizi, diş hekimlerinin tavsiye ettiği biçimde 2 dakika boyunca diş fırçalamanız için uyarıyor. Bununla birlikte fırçalanan alanın değiştirilmesi için her 30 saniyede bir titreşerek sizi uyarıyor. Tüm Oral-B yedek başlıklarıyla uyumlu olan Vitality, 7 güne kadar dayanan pil ömrü ile de dikkatleri üzerine topluyor.

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