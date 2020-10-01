Taraftarlara Özel Diş Fırçası Oral-B D100 Vitality Tanıtıldı!

Tüketicilerin yaşamlarını iyileştirmeye odaklanan P&G markası Oral B'nin 2 boyutlu temizlik döngüsüne sahip olan şarjlı diş fırçası modeli Vitality D100, şimdi Taraftar Özel Serisi'yle futbolseverlerin beğenisine sunuldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş seçeneklerinin olduğu özel seride satın alınan her bir ürün kulüplere finansal destek sağlayacak.