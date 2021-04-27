Tarihe Hem Cüce, Hem de Dev Olarak Geçti: Adam Rainer ve Şaşırtan Hikayesi

Adam Rainer, kayıtlı tarihte hem bir cüce, hem de dev olarak kaydedilmiş tek kişi. 1899 yılında ortalama uzunluğa sahip ebeveynlerden doğan Rainer, onlu yaşlarına ulaştığında o sırada Avusturya-Macaristan'ın bir parçası olan Graz kasabasındaki çoğu kişiden daha kısaydı.
Birinci Dünya Savaşı'nda orduya katılması yaklaşık 1,4 metre boyu sebebiyle reddedilen Rainer, yaşı için sıra dışı derecede kısaydı ve 1,47 metre sınırının altında olması sebebiyle cücelik ile sınıflandırılmıştı. Birkaç yıl sonra bir kez daha orduya katılmaya çalıştı ancak 20 yaşında 1,42 metre boyu ile bir kez daha boy gereksiniminin altında kalmıştı. Üstelik bu kez daha da kısa çıkmıştı.
Tıbbi raporlar, Rainer'in kendi boyundaki biri için normalden büyük elleri ve ayakları olduğunu gösteriyor ve ayaklarının 43 numara olduğu belirtiliyor.
Daha sonra 21 yaşında, yani pek çok kişinin büyümeyi çoktan durdurduğu bir yaşta, Adam Rainer bir dev olarak sınıflandırılmasına sebep olacak bir büyüme yaşamaya başladı. 32 yaşına ulaştığında 2,18 metre boyuna uzamıştı. Daha önce kısalığı sebebiyle orduya alınmayan Rainer, artık karşılaştığı hemen herkesten çok daha uzundu.
1930'ların başlarında Rainer, kendisine akromegali (devleşme/kemik irileşmesi) teşhisi koyan Dr. A. Mandl ve Dr. F. Windholz tarafından muayene edildi. Bu nadir hastalıkta vücut çok fazla büyüme hormonu üretiyor. Bu hastalık normalden büyük ellerini ve ayaklarının yanı sıra aşırı yorgunluğunu ve büyüyen yüz özelliklerini de açıklıyor.
Tıbbi ekip, bu ani büyümenin hipofiz bezine baskı yapan bir tümörden kaynaklandığını buldu. Doktorlar cerrahi bir müdahale ile tümörü alarak daha fazla büyümeyi engellemeye çalıştılar. Ancak operasyon başarılı geçse de, büyümeyi sadece yavaşlatabildi. Ancak bir sonraki yıl boyu tekrar ölçüldüğünde aynı gözükmesine rağmen omurgası eğrileşmeye başlamıştı ve bu da büyümenin devam ettiğini gösteriyordu.
Büyümesinin devam etmesi ile beraber sağlığı daha da kötüleşti ve bükülen omurgası, kendi başına ayakta duramayacak hale gelmesine sebep oldu. Görme ve duyma yetenekleri de giderek kötüleşti ve en sonunda 51 yaşında bir "yaşlılar evinde" 2,34 metre boyuyla Avusturya'nın en uzun kişisi olarak hayatını kaybetti.
Şu anda, ömrü boyunca hem cüce hem de dev olarak sınıflandırılmış başka bir kişi bilinmiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın