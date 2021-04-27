Tarihe Hem Cüce, Hem de Dev Olarak Geçti: Adam Rainer ve Şaşırtan Hikayesi

Kayıtlı tarihe hem cüce, hem de dev olarak geçen ve 51 yaşında, 2,34 metre boyundayken hayatını kaybeden Adam Rainer'ın şaşırtıcı hikayesi...

27 Nisan 2021 00:03

Levent Öztürk