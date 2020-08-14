The Walking Dead 10. sezonda kim ölecek? Dizinin yapımcısı açıkladı!

The Walking Dead sezon finali koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti. Heyecanla beklenen The Walking Dead'in 10. sezon finalinde kimin öleceği ile ilgili ipucu geldi.

The Walking Dead 10. sezonda kim ölecek? Yapımcı ipucu verdi!

The Walking Dead 10. sezon finali heyecanla bekleniyor. TWD 10. sezon finali koronavirüs pandemisi nedeniyle yayınlanamamıştı. Ekim'de yayınlanması beklenen bölümde, fragmana göre hastanenin çevresini saran Beta ve sürüsü ile hayatta kalanların mücadelesi anlatılacak.

"Judith ve RJ'e Göz Kulak Olacak Kişi Dikkatli Olmalı"

NME'nin haberine göre Comic-Con@Home etkinliğinde konuşan The Walking Dead dizisinin yapımcılarından Scott Gimple, RJ ve Judith'e göz kulak olacak kişinin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Gimple'ın bu sözleri, sezon finalinde birinin öleceğine işaret olarak yorumlandı. Yapımcı, bu çocukları korumaya çalışanların kurban olabileceğini ima etti.

Yapımcı, "Onlara göz kulak olmaya çalışanlara endişelendiğim kadar Judith ve RJ için endişelenmiyorum." diyor ve ekliyor "Judith kendisine ve RJ'e göz kulak olma konusunda zaten iyi iş çıkarıyor."

the walking dead

Peder Gabriel mi Ölecek?

Heyecanla beklenen bölümün fragmanında Peder Gabriel, Judith ile birlikte görülüyor. Bu açıklama Peder Gabriel'in diziden ayrılacağını anlatıyor olabilir.

The Walking Dead 10. Sezon Final Fragmanı

The Walking Dead Season 10 Finale: Extended Opening MinutesThe Walking Dead Season 10 Finale: Extended Opening Minutes
The Walking Dead Season 10 Finale will finally air Sunday, October 4th at 9PM! What are you most excited for?? Listen & subscribe to our official Walking Dead podcast “Talk Dead to Me” here: Subscribe to Skybound > Become a Skybound Insider > Check out the Skybound website > Follow The Walking Dead on Instagram > Follow The Walking Dead on Twitter Follow Skybound on Twitter > Like Skybound on Facebook >

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