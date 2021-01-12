Trump destekçilerinin yeni adresinin fişi çekildi: Amazon'a dava geliyor

ABD'de genellikle muhafazakarların, Cumhuriyetçi Partililer ve Trump destekçilerinin kullandığı sosyal medya platformu Parler, teknoloji devleri Apple ve Google'dan sonra Amazon'un da hedefi olmuştu. Parler, web barındırma hizmetlerinden aşırı sağcı akımları kaldırmaya karar verdiğini duyuran Amazon'u, siyasi nedenlerle kendilerini hedef aldığı ve haksız rekabet sağladığı gerekçesi ile dava ediyor.

Parler Amazon'u dava ediyor

Amazon Web Services, pazartesi günü Parler'a verdiği bulut hizmetini durdurmuştu. Pazartesi gününden itibaren erişilemeyen sosyal ağın servislerden çıkarılma gerekçesi Amazon tarafından açıklamaya göre Parler'ın şiddeti teşvik ettiği veya teşvik eden içeriği izleme yeteneğinden emin olunmaması idi.  

Parler, pazartesi günü Seattle federal mahkemesinde açtığı davada, "Amazon'un Parler'ın hesabını etkin bir şekilde sonlandırma kararı, görünüşe göre siyasi düşmanlık tarafından motive ediliyor. Bu hareketin Twitter lehine haksız rekabete neden oluyor" açıklamasını dile getirmişti.

Parler ayrıca Amazon'u diğer platformlara karşı çifte standart kullanmakla suçlayarak Twitter'ın yakın zamanda Amazon ile çok yıllık bir web barındırma anlaşması imzaladığını belirtti.

Firma açtığı davada ilk talep olarak Amazon'un Parler'in hesabını kapatmasını engelleyen geçici bir yasaklama emri istiyor: Açıklamada ayrıca, "Bunu yapmak, bir hastanedeki hastayı yaşam desteği için fişi çekmeye eşdeğerdir. Parler'in işini, tam yükselirken öldürmeyi planladılar" ifadesine yer verildi.  

Muhafazakâr platformun popülaritesi Kasım seçimlerinden sonra yükselmiş ve ABD senatosu baskınının ardından Donald Trump'ın çoğu ana akım medya platformunda yasaklandıktan sonra takipçilerine ulaşması için muhtemel bir araç olarak görülmüştü.

Amazon'a ek olarak Google ve Apple da Parler'ı uygulama mağazalarından kaldırmıştı. Aşırı sağ görüşlü kişiler tarafından tercih edilen sosyal medya platformu 2 yılda 12 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını iddia ediyor, ancak mobil uygulama analiz firması Sensor Tower bu rakamı dünya çapında 10 milyon, ABD'de 8 milyon olarak tahmin etmişti.

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