Trump destekçilerinin yeni adresinin fişi çekildi: Amazon'a dava geliyor

ABD'de genellikle muhafazakarların, Cumhuriyetçi Partililer ve Trump destekçilerinin kullandığı sosyal medya platformu Parler, teknoloji devleri Apple ve Google'dan sonra Amazon'un da hedefi olmuştu. Parler, web barındırma hizmetlerinden aşırı sağcı akımları kaldırmaya karar verdiğini duyuran Amazon'u, siyasi nedenlerle kendilerini hedef aldığı ve haksız rekabet sağladığı gerekçesi ile dava ediyor.