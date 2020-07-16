Twitter'dan Büyük Hack'lenme Sonrasında Açıklama!

Twitter, ünlü hesapların bir anda nasıl ele geçtiğine dair açıklamada bulundu, saldırının çalışanlarına yönelik bir "sosyal mühendislik" olduğunu söyledi.

Twitter'dan Büyük Hack'lenme Sonrasında Açıklama!

Twitter'da önde gelen birçok kullanıcının hesapları, birkaç saat önce hack'lenmişti. Aralarında Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in, SpaceX CEO'su Elon Musk'un, Amazon CEO'su Jeff Bezos'un da hesaplarının bulunduğu profiller, bir kripto para sahtekarlığının kurbanı olmuştu. Ele geçen hesaplardan paylaşılan tweet'te, belirtilen hesaba para göndermeniz halinde size iki katı geri gönderilecek idi.

Sosyal dev için kırmızı alarmlar çalarken firma, Twitter Support hesabında yaptığı açıklamada saldırının amacını söyledi. Firmaya göre saldırı, "Twitter çalışanlarını başarıyla hedeflemiş olan bir koordine sosyal mühendislik saldırısı". Böylece firma, aslında hesabı ele geçen isimlerin değil bizzat kendisinin bir sosyal mühendislik (kullanıcıyı psikolojik olarak bir şey yapmaya ikna etme) saldırısıyla hack'lendiğini doğrulamış oldu.

Twitter, yaşanan saldırının ardından kötü niyetli tweet'leri hızla silmiş ve aynı hesaplardan benzer tweet'lerin paylaşmasını engellemişti. Bu sırada firma çok sert bir önlem almış olsa gerek, saldırıdan etkilensin veya etkilenmesin, onaylı hesapların hiçbiri tweet gönderemedi. Twitter, bir saat içinde bu sorunu çözdü ancak hacker'ların ulaştığı dahili araçlara olan erişimi kısıtlamaya devam ediyor.

Yaşananlar, saldırının Twitter içerisinden biri tarafından yapılmış olabileceği ihtimalini de akıllara getiriyor, ancak bu yönde herhangi bir kanıt yok. Yine de firmanın sosyal mühendislik saldırısına uğrama potansiyelinin olması, endişe verici.

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