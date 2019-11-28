Twitter, Hesap Silmede Frene Bastı

Twitter, aktif olmayan hesapları silme konusunda geri adım attı. Firma, yeni duyurusunda öncelikle ölen kullanıcıların hesaplarını bir hatıra hesabına dönüştürmenin yolunu bulmak istediğini söyledi.
Firma, "aktif olmayan hesap ilkelerini, diğer bölgelerdeki kurallara uymak için genişletebileceğini" söyledi. Twitter'ın bu hamlesi, ölen kullanıcıların hesabının (içindeki hatıralarla birlikte) silineceğine dair endişeleri bir süre dindirecek. Bazı kullanıcılar, oturum açma bilgilerine sahip olmadıkları ölen yakınlarının hesaplarını ziyaret ederek, hatıralarını tazeleyebiliyorlar. Twitter'ın aktif olmayan her hesabı silmesi, bu hesapların da silinmesine yol açacak ve bazı kullanıcıları üzecekti.
Hesapları silmenin bazı geçerli nedenleri de var. Örneğin Twitter'a yıllardır uğramayan bir kullanıcı, eski tweet'lerinin silinmesini muhtemelen pek umursamayacaktır. Ancak firma, hesap silme konusunda daha dikkatli davranması gerektiğini fark etmiş durumda.
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