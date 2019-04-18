Ve OnePlus 7 İlk Kez Göründü!
Beklenen yeni amiral OnePlus 7, sonunda kendini gösterdi! İşte ilk OnePlus 7 videosu.
- Ercan Uğurlu
Amiral gemisi katili lakaplı OnePlus, yeni telefonu OnePlus 7 ile karşımıza kısa bir süre sonra çıkacak. Uzunca bir süredir beklenen yeni telefon, hala netlik kazanmış değil. Ancak en azından kendini gösterdi.
Excited to share the next product from OnePlus will unleash a new era of Fast and Smooth. Especially Smooth! Smooth is more challenging than Fast - a true test of hardware and software.
The new product is just beautiful - I can't wait for you to see it! ??? pic.twitter.com/yPU9sEbeIv— Pete Lau (@petelau2007) 17 Nisan 2019
Daha önce 17 Nisan'da tanıtılacağı yönünde bilgiler ortaya çıkan OnePlus 7 için, bu tarihte bizzat OnePlus Kurucu & CEO'su Pete Lau tarafından minik bir video yayınlandı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda OnePlus 7 kendini arkada "nispeten" gösterirken, ön tarafta ise "Fast and Smoooth" yazısı dikkat çekiyor. Telefon için "Fast and Smooth", yani "Hızlı ve Pürüzsüz" mesajı verilmek istenmiş.
OnePlus 7 ne zaman tanıtılacak hala net bir bilgi yok. OnePlus 7'nin özellikleri arasında ise Snapdragon 855 işlemci, 12 GB RAM / 256 GB hafıza ile 8 GB RAM / 128 GB hafıza şeklinde seçenekler yer alacak.
48 MP + 20 MP + 5 MP şeklinde arka kamera dizilimi olan telefonun, ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde pop-up şeklinde. 4000 mAh kapasitesinde batarya ve 44W hızlı şarj özellikleri içeren OnePlus 7'nin ekranının ise 6.5 inç büyüklüğünde Optik AMOLED panelden oluşması bekleniyor. Daha fazla detay için, artık telefonun tanıtılmasını bekleyeceğiz.
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