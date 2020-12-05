Vikings dizisinin final sezonundan yeni fragman! Ne zaman izlenebilecek?

Sevilen dizilerinden biri olan Vikings final sezonuyla ekranlara veda ediyor. Vikings'in merakla beklenen 6. sezonunun devamı ve final sezonundan yeni fragman yayınlandı. Peki Vikings final sezonu nereden ve ne zaman izlenebilecek?