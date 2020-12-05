Vikings dizisinin final sezonundan yeni fragman! Ne zaman izlenebilecek?

Sevilen dizilerinden biri olan Vikings final sezonuyla ekranlara veda ediyor. Vikings'in merakla beklenen 6. sezonunun devamı ve final sezonundan yeni fragman yayınlandı. Peki Vikings final sezonu nereden ve ne zaman izlenebilecek?

Vikings dizisinin final sezonundan yeni fragman! Ne zaman izlenebilecek?

Vikings dizisi için final zamanı geldi. 2013'te ilk sezonuyla hayatımıza giren History Channel'ın sevilen dizisi Vikings, artık final için geri sayım yapıyor. Yayımlanan 6 sezonunun ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizi, türünün en iyi örneklerinden. Vikings dizisinin geriye kalan 10 bölümün tarihi belli oldu hem de yeni bir fragman yayınlandı.

VIKINGS FİNALİ NE ZAMAN?

Dizinin geriye kalan son 10 bölümü 30 Aralık 2020'de Amazon Prime Video'da yayınlanacak ancak yalnızca Amerika, İngiltere, Almanya, Avusturya ve İrlanda'da yayınlanacak. Şu an için tarihi belli olmasa da Prime Video'da yayınlandıktan bir süre sonra dizinin kendi kanalı olan History Channel'da da dizi yayınlanacak.

İŞTE MERAKLA BEKLENEN YENİ FRAGMAN

"ŞAŞIRMAYA VE SÜRPRİZLERE HAZIR OLUN"

Vikings dizisinin yaratıcısı, yönetici, yapımcı ve tek yazar Michael Hirst, "Muazzam Viking destanımız sona eriyor. Ancak, tüm zamanların en sevdiğim bölümlerinden bazılarını izleme şansınız olmadan önce değil. Prime Video, serinin finalini önce bir akış izleyicisine benzersiz bir şekilde sunacak. Şaşırmaya ve yol boyunca birçok sürpriz yaşamaya hazırlanın. Ve eğer dökecek gözyaşınız varsa, onları dökmeye de hazırlıklı olun" ifadelerini kullandı.

VIKINGS'LERİN KONUSU NEDİR?

8. yüzyıl İskandinavyası'nda geçen dizi, basit bir çiftçi iken cesur bir savaşçıya dönüşen Ragnar Lothbrok ve ailesinin öyküsünü anlatıyor. Savaş Tanrısı Odin'in soyundan geldiğine inanılan Ragnor'un acımasız ve korkusuz adamlarıyla birlikte denizlerle olan imtihanını seyrederken savaşçı ve tüccar bir kavim olan Vikingler'in çok az işlenmiş ilgi çekici kültürüne hep birlikte şahit oluyoruz. Tarihi bir drama olarak nitelendirilebilecek dizinin hikâyesi, gerçek Avrupa efsanelerine ve tarihsel figürlere dayanıyor.

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