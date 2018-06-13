Volkswagen, bataryalar için kuantum bilgisayar
Volkswagen, otomobillerin gelecekteki pilleri için gözlerini kuantum teknolojilerine çevirdi!
Elektrikli arabalar için yüksek performanslı bataryalar üretmek karmaşık ve zaman alan bir süreç. Öyle ki, Volkswagen mühendisleri, lityum-hidrojen ve karbon zincirleri gibi kimyasal yapılanı simüle etmek için bir kuantum bilgisayar kullanmaya başladılar. Bu çabanın arkasındaki hedef ise, kuantum bilişimin kullanımı ile hafifleme, enerji yoğunluğu veya enerji hücresi birleşimi gibi farklı özellikler için özelleştirilebilecek bir çeşit şablon oluşturmak.
Volkswagen, kuantum bilgisayarların kullanımı ile daha önce mümkün olmayan seçeneklerin ortaya çıkacağını belirtirken, gerekli algoritmaların gelişimini hızlandırmak için kullanılan kuantum sistemleri sağlamak için Google ve D-Wave ile beraber çalıştığını da belirtiyor.
Münih ve San Francisco'daki ekipler bu çalışmanın sadece başında olduklarının farkında olduklarını belirtiyor ve bu bataryaların henüz bir sonraki nesil elektrikli arabalarda kullanılmalarının beklenmediğini belirtiyor.
Levent Öztürk
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