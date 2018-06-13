Volkswagen, bataryalar için kuantum bilgisayar

Volkswagen, otomobillerin gelecekteki pilleri için gözlerini kuantum teknolojilerine çevirdi!

Volkswagen kuantum teknolojisine güveniyor

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