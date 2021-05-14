Whatsapp'ta 15 Mayıs'ta Ne Olacak? Sözleşme Kabul Edilmezse Kapanacak mı?

Bir süre önce WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini duyurmasının ardından gelen büyük tepkileri muhtemelen hatırlıyor olmalısınız. Bu tepkiler geçici de olsa işe yarmış ve kullanıcılara, yeni WhatsApp sözleşmesini kabul etmek için sunulan sürenin uzatılması ile sonuçlanmıştı. Yeni tarih ise 15 Mayıs olarak duyurulmuştu. Peki 15 Mayıs'ta WhatsApp'a ne olacak? WhatsApp Sözleşmesini Kabul Etmezseniz WhatsApp Hesabınız Kapanacak mı?
15 Mayıs tarihi yaklaştıkça, kullanıcılar da sözleşmeyi kabul etmediklerinde hesaplarının kapatılacağı korkusunu yaşamaya başladı. WhatsApp ise, geçtiğimiz günlerde bir blog gönderisinde yaptığı açıklamada hesapların kapatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi: "Yeni politikayla ilgili gönderdiğimiz hatırlatıcılar kalıcı hale gelecek ve uygulama, kullanıcı güncellemeyi kabul edene kadar işlevselliğini sürdürecek; ama sınırlı bir şekilde..."
15 Mayıs'ta WhatsApp'a Ne Olacak?
Öncelikli kısıtlama, sohbet listesine erişimin engellenmesi şeklinde gerçekleşecek. Sohbet mesajlarına cevap vermeye devam edebileceksiniz; sesli ve görüntülü görüşme yapmanız halen mümkün olacak.
Süresi belli olmasa da, bu ilk aşama belli bir süre için devam edecek. Sonrasında ise WhatsApp, çağrı veya mesaj göndermeyi de engellemeye başlayacak. Blog gönderisinde de belirtildiği gibi, sözleşmeyi kabul etmeyenlere sürekli olarak bildirim gönderilmeye devam edilecek ve WhatsApp sözleşmesinin kabul edilmesi istenecek.
WhatsApp Sözleşmesinde Son Durum
Açıklamada ayrıca, uygulamanın gizlilik politikası değişiklikleri hakkında bildirim alan kişilerin çoğunun yeni hizmet şartlarını kabul ettiği de belirtildi.
WhatsApp Sözleşmesinin 15 Mayıs'a Uzanan Macerası
Bu yılın başlarında WhatsApp, güvenlik ve bilgi paylaşımı politikasını güncellediğini duyurduğunda gizlilik savunucuları ve hatta Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan bile büyük bir tepki almıştı. Hatta Musk, herkesi Signal'e geçmeye çağırmıştı. Tüm bunların sonucunda Facebook, değişikliği 15 Mayıs'a ertelemişti. Facebook, WhatsApp güncellemesinin arkadaşlarınız ve ailenizle olan mesajların gizliliğini etkilemediğini, yalnızca işletme hesapları ile ilgili olduğunu belirtmişti.
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göz dağı verip korkutarak kabul ettirme çabası...
Kısaca Microsoft'un Windows 10 için, zamanında yaptığı reklam ile kullanıcıları tongaya düşürme çalışmasının aynını yapacak. Şu an bunun bir benzerini web sitelerine girdiğiniz zaman "çerezler ve politikalarımızı kabul edin" pencerelerinde de görebilirsiniz. Bu konularda denetim ve düzenleme yapacak, uluslar arası bir kurum olmadığı sürece, bu karmaşıklık devam edecektir. İnternet kullanıcılarının toplanarak, bu konuda bir çalışma için sesini yükseltmesi-çalışması gerekiyor ! Bilge Baykuş T.O.L