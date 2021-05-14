Whatsapp'ta 15 Mayıs'ta Ne Olacak? Sözleşme Kabul Edilmezse Kapanacak mı?

WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesi 15 Mayıs'tan itibaren devreye giriyor. Sözleşme kabul edilmezse WhatsApp hesabı kapanacak mı? WhatsApp'ta 15 Mayıs'ta ne olacak? soruları en çok merak edilenler arasında... İşte son bilgiler:

15 Mayıs'ta WhatsApp hesabınız kapanacak mı?

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

göz dağı verip korkutarak kabul ettirme çabası...

Kısaca Microsoft'un Windows 10 için, zamanında yaptığı reklam ile kullanıcıları tongaya düşürme çalışmasının aynını yapacak. Şu an bunun bir benzerini web sitelerine girdiğiniz zaman "çerezler ve politikalarımızı kabul edin" pencerelerinde de görebilirsiniz. Bu konularda denetim ve düzenleme yapacak, uluslar arası bir kurum olmadığı sürece, bu karmaşıklık devam edecektir. İnternet kullanıcılarının toplanarak, bu konuda bir çalışma için sesini yükseltmesi-çalışması gerekiyor ! Bilge Baykuş T.O.L

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