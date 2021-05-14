Whatsapp'ta 15 Mayıs'ta Ne Olacak? Sözleşme Kabul Edilmezse Kapanacak mı?

WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesi 15 Mayıs'tan itibaren devreye giriyor. Sözleşme kabul edilmezse WhatsApp hesabı kapanacak mı? WhatsApp'ta 15 Mayıs'ta ne olacak? soruları en çok merak edilenler arasında... İşte son bilgiler: