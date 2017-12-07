Wileyfox'tan Reklamlı, Ucuz Telefonlar!
Bu telefon üreticisi, kilit ekranında reklam görmeyi kabul edenler için ciddi indirimler yapıyor!
Uygun fiyatlı telefon üretmeyi seven Wileyfox, kilit ekranınızda reklam görmeye katlanabilirseniz, yeni telefonlarını size daha da ucuza satacak.
Firma, telefonlarının "Add-X" sürümlerini alanlar için yüzde 42 gibi ciddi indirimler sunuyor. Reklamlı telefon uygulamasını Amazon'un ABD'de sattığı telefonlarda da görmüştük. Wileyfox, Add-X'in sizi daha az rahatsız edeceğini söylüyor. Yeni bir cihaz aldığınızda doğum tarihinizi ve cinsiyetinizi girmeniz isteniyor. Bu bilgi, size ilk aşamada isabetli reklamlar göstermekte kullanılıyor. Sonraki reklamlar, etkileşimde bulunduğunuz ve kapattığınız reklamlara göre belirleniyor.
Wileyfox, etkileşimde bulunduğunuz hizmet veya ürünlerle ilgili veri toplamıyor. Yani kilit ekranında reklamla kurduğunuz etkileşimin dışında herhangi bir veri toplanmıyor. Gösterilen reklamlar yaşınıza uygun olarak seçiliyor. Firma topladığı verilerle ilgili saydam olmaya da hazır.
Reklamlar, uyarıların önüne geçmiyor ve sadece bir kaydırmayla kaldırılabiliyor. Bununla birlikte telefonunuz, reklamları göstermek için biraz daha fazla mobil veri kullanabilir. Firma, aylık veri tüketiminin 20MB'tan fazla olmayacağını söylüyor. Bu küçük rahatsızlıklara katlanmaya razıysanız, Wileyfox'un telefonunu 70 sterlin ucuza alabiliyorsunuz.
Zeynel A. Öztürk
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Reklamlardan kaç katını pahalı oluşuna göre %40 sterlin falan olmalı en az