Windows 10 Hala Sizi İzliyor Olabilir
Geçmişi 2017 yılına kadar dayanan ve kullanıcıların canını fazlasıyla sıkan Windows 10 iddiası, bugün de geçerliliğini koruyor!
- Ercan Uğurlu
Snowden filmini izlediniz mi bilmiyoruz, ancak bu filmi izledikten sonra kullandığınız uygulamalar için verdiğiniz izinleri bir kez daha gözden geçirmeniz veya cihazlarınızdaki kameraların o kadar da masum olmayabileceğini düşünmeniz gayet olası. Üzerinden çok geçmeyen Facebook'un izinsiz veri topladığına ve bunu paylaştığına ilişkin haberler de daha tazeyken, şimdi de Microsoft'un Windows 10 kullanıcılarıyla ilgili hassas verileri gözlediği iddiası ortaya atıldı.
Aslında bu konu 2017 yılına kadar dayanıyor ve o dönemde de Hollandalı araştırmacılar Microsoft'un gereksiz veri toplamasına yönelik soruşturma başlatmıştı. O zamanlarda Microsoft'un veri toplama şeklinin kullanıcı gizliliği açısından bir risk oluşturduğunu keşfeden ekip, Microsoft'un Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne aykırı bir telemetri veri toplama mekanizması kullandığını iddia etmişti.
Zaman geçtikçe bu konu hakkındaki çalışmasını derinleştiren ekip, konuyu İrlanda Veri Koruma Komisyonu'na taşımış. İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Genel Veri Koruma Yönetmeliği ihlallerinden şüphelenilen teknoloji devleri hakkındaki bu tür konuları araştırmaktan sorumlu olarak çalışmalarını yürütüyor. Bu konuyla ilgili araştırmanın biraz zaman alacağı açıklanırken, bu zaman içerisinde de Hollanda Veri Koruma Kurumu, Windows 10 kullanıcılarına uyarıda bulundu: "Windows yazılımını yüklerken ve kullanırken gizlilik ayarlarına önemle dikkat edin. Eğer izin verdiyseniz, Microsoft kişisel verilerinizi işleyebilir."
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