Windows 11 İçin Masaüstü Çıkartmaları Özelliği Geliyor!

Bu ayın başlarında, Geliştirici Kanalı sürümlerinde yayınlanmayı bekleyen bir grup yeni Windows 11 özelliği hakkında bilgi sunulmuştu. Bu özelliklerin bazıları Build 22557 ve Build 22563 ile kullanıcılara ulaştı.
Sızan özelliklerden biri görünüşe göre Redmondlu firmanın üzerinde çalıştığı yeni bir Desktop Sticker (Masaüstü Çıkartmaları) özelliği. Bu özellik, Windows Insider ve Twitter kullanıcısı Albacore tarafından fark edildi ve Masaüstü Çıkartmaları'nın nasıl çalışacağını paylaştı.
Özelliğin Kişiselleştirme ayarları aracılığıyla "Çıkartma Ekle" seçeneği ile etkinleştirilebileceği söyleniyor. Ayrıca masaüstünde sağ tıklama bağlam menüsü ile de getirilebiliyor.
Twitter paylaşımında, Sticker'ın Windows 11 Dev kanalı PC'nizde nasıl çalışacağını gösteriyor.
?? Here's the first demo of Desktop Background Stickers coming soon to Windows 11
Using the new sticker editor you can pick, place, and resize stickers as you like. It can be accessed through Settings or by right-clicking your desktop.
Changing your background will keep them ? pic.twitter.com/EsArehkCCP— Albacore (@thebookisclosed) February 27, 2022
Albacore, masaüstü arka plan görüntüsünün değiştirilmesinin, çıkartmaları etkilemediğini belirtiyor. Ayrıca, özellik varsayılan olarak devre dışı gibi gözüküyor ve bu nedenle özellik hakkında karar vermek kullanıcılara bırakılmış durumda.
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