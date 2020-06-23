Yağışlar ne kadar sürecek? İşte meteorolojiye göre 5 günlük harita

Meteoroloji uzmanları geçtiğimiz günlerde yağmur ve dolu yağışı için uyarı yapmıştı. Gök gürültülü sağanak yağış bugün öğle saatleri itibari ile Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında etkili olmaya başladı. Peki yağışlar ne kadar sürecek? İşte meteorolojiye göre 5 günlük harita...

Yağışlar ne kadar sürecek? İşte meteorolojiye göre 5 günlük harita

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı duyurulmuştu.

İstanbul Valiliği geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kentte etkili olacak hava durumu için sağanak yağışa karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunmaya davet etti.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI

Bugün öğle saatleri itibari ile İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış başladı ve yer yer dolular görüldü. Peki yağışlar ne kadar sürecek? İşte meteorolojiye göre 5 günlük harita...

24 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

25 HAZİRAN PERŞEMBE HAVA DURUMU

26 HAZİRAN CUMA HAVA DURUMU


27 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA DURUMU

28 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU

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