Yağışlar ne kadar sürecek? İşte meteorolojiye göre 5 günlük harita

Meteoroloji uzmanları geçtiğimiz günlerde yağmur ve dolu yağışı için uyarı yapmıştı. Gök gürültülü sağanak yağış bugün öğle saatleri itibari ile Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında etkili olmaya başladı. Peki yağışlar ne kadar sürecek? İşte meteorolojiye göre 5 günlük harita...