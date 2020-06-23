Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı duyurulmuştu.
İstanbul Valiliği geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kentte etkili olacak hava durumu için sağanak yağışa karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunmaya davet etti.
İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI
Bugün öğle saatleri itibari ile İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış başladı ve yer yer dolular görüldü. Peki yağışlar ne kadar sürecek? İşte meteorolojiye göre 5 günlük harita...
24 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
25 HAZİRAN PERŞEMBE HAVA DURUMU
26 HAZİRAN CUMA HAVA DURUMU
27 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA DURUMU
28 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU
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