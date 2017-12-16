Yarın Kapanacak Olan AIM'e Elveda Deme Vakti!

Bir zamanların popüler mesajlaşma programı, üzücü olsa da bugün kapılarını tamamen kapatıyor...

Yarın Kapanacak Olan AIM'e Elveda Deme Vakti!

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