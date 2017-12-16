Yarın Kapanacak Olan AIM'e Elveda Deme Vakti!
Bir zamanların popüler mesajlaşma programı, üzücü olsa da bugün kapılarını tamamen kapatıyor...
Yılların sohbet yazılımı AIM'e veda etme zamanı geldi. Nostaljik yazılım, yarın kapılarını resmi olarak kapatıyor.
İnternet üzerinden sohbet etmek isteyenlerin yıllarca faydalandığı AIM, Google Talk ve Facebook Messenger gibi hizmetlerin ortaya çıkmasıyla geride kalmaya başlamıştı. Popülerliğini yitiren AIM'in kapanacağı, Ekim'de duyurulmuştu.
AIM'i hala kullanıyorsanız, verilerinizi ve kişilerinizi bugün en kısa sürede yedekleyin çünkü tüm veriler, sunucuların çevrimdışı hale gelmesiyle silinmiş olacak. AIM'i şu an geliştiren firma Oath, yeni bir mesajlaşma programı üzerinde çalışmadığını ancak "dünya çapında herkes için yeni nesil iknoik markalar ve hayat değiştiren ürünler inşa etmeyi sürdürmekten heyecan duyduklarını" söylüyor.
Oath kapatılmanın nedenini açıklamasa da bir kaynak, Ars Technica'ya Şubat ayında yaptığı açıklamada hizmetin milyonlarca kullanıcı kaybettiğini, kullanıcı nüfusunun "tek haneli milyonlara düştüğünü" söylemişti. Bunun yanında özel OSCAR sohbet protokolünün bakımı da maliyetli hale gelmişti. Kullanıcı kaybeden ve maliyetlerini karşılamakta zorlanan firma, bu esnada üçüncü parti uygulama erişimini kapatmak zorunda kalmıştı.
AOL Instant Messenger'ı ilk zamanında kullananların onunla birçok hatırasının olduğunu düşünüyoruz. Hizmeti bugün nostalji amaçlı hala kullananların bu gelişmeye üzüldüklerini biliyoruz... Biz de böyle bir hizmetin gidişinden dolayı gerçekten üzgünüz.
AIM'i özleyecek misiniz? Hislerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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