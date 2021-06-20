Yazın Gelişine Özel İndirim ve Teklifler HUAWEI Online Mağaza'da

HUAWEI yazın gelişini Online Mağazası'nda özel indirimler ile kutluyor. 01 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında sürecek kampanyada ayrıca birçok üründe vade farksız taksit ve hediye fırsatları da sunuluyor.