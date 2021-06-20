Yazın Gelişine Özel İndirim ve Teklifler HUAWEI Online Mağaza'da

HUAWEI'nin tüketicilere sunduğu fırsatlar devam ediyor. Yazın gelişiyle birlikte kendine ve dostlarına hediye almak isteyen tüketicileri düşünen HUAWEI, ürünlerde fiyat avantajı sunarken, tüketiciye ek satın alım fırsatları da yaratıyor.
HUAWEI'nin en yeni dizüstü bilgisayarı HUAWEI MateBook D 15 i3, 6.397 TL yerine 5.499 TL satış fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor. Yanında ayrıca 499 TL değerindeki HUAWEI Pascal Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası ve 399 TL değerindeki HUAWEI Bluetooth Mouse AF30 hediye ediliyor.
HUAWEI'nin ses sistemlerinde devrim yaratan FreeBuds ailesinin en yeni üyesi HUAWEI FreeBuds 4i, Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle 993 TL yerine 749 TL fiyatla tüketicilere sunuluyor. Tüketiciler HUAWEI FreeBuds 4i yanında 1 TL farkla 69 TL değerindeki HUAWEI FreeBuds 4i taşıma kılıfını ve189 TL değerindeki HUAWEI Kablosuz Tripod Selfie Stick Pro'yu de satın alabiliyorlar.
HUAWEI'nin en sevilen tabletlerinden olan HUAWEI MatePad 10.4 de kampanya dahilinde tüketicilere indirim fırsatıyla sunulan ürünler arasında. 3.387 TL yerine 2.299 TL fiyatla sunulan HUAWEI MatePad 10.4 satın alan kullanıcılar, 1 TL farkla 299 TL değerindeki tablet kılıfına ve 289 TL değerindeki HUAWEI Band 4'e sahip olabiliyorlar.
GT serisinin en gelişmiş akıllı saati olan HUAWEI Watch GT 2 Pro, kampanya süresince 2.628 TL yerine 2.299 TL fiyatla tüketicilere sunuluyor. 299 TL değerindeki HUAWEI Akıllı Tartı 3 veya 399 TL değerindeki HUAWEI Band 4 Pro, HUAWEI Watch GT 2 Pro satın alan kullanıcılara sadece 1 TL ile sunuluyor.
Ayrıca tüm bu ürünlerde vade farksız 4 taksit imkanı da sunuluyor.
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