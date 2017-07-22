Yeni iPhone Beklendiğinden Daha Pahalı ve Geç Gelecek

iPhone 8 için 2 kötü haber birden geldi: Bir sonraki iPhone için küçük bir servet biriktirmek yetmeyebilir, uzun süre beklemeniz de gerekebilir!

Yeni iPhone Beklendiğinden Daha Pahalı ve Geç Gelecek

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