Yeni iPhone Beklendiğinden Daha Pahalı ve Geç Gelecek
iPhone 8 için 2 kötü haber birden geldi: Bir sonraki iPhone için küçük bir servet biriktirmek yetmeyebilir, uzun süre beklemeniz de gerekebilir!
Son bir kaç ay içerisinde yeni iPhone hakkında bir çok farklı söylenti duyduk, bunları arasında cihazın üç farklı sürüm ile piyasaya sürüleceği, yüksek bir fiyata sahip olacağı ve çıkış tarihinin gecikebileceği bilgileri bulunuyor.
Şubat ayında yapılan haberlerde, bu üç yeni telefondan en farklısı olan ve iPhone 8 ismiyle hitap edilen telefon, 1,000$'dan daha pahalı olacak, hatta J.P. Morgan'a göre ortalama satış fiyatı 1,100$ civarında olacak.
Fiyatın yüksekliği dışında ayrıca cihazın ilk yayınlanma tarihinde çok sınırlı stoklara sahip olacağı söyleniyor. Bu çok yeni bir bilgi olmasa da, şirket resmi olarak çıkış tarihinde stoklarda 9 milyon yerine sadece 2 milyon ünite olacağını açıkladı. Bu da cihazın ilk bir kaç ay için bulunması çok zor olacağı anlamına geliyor.
Tüm bu talihsizliklere rağmen, J.P Morgan cihazın söz verilen tarihte piyasaya sürüleceğini ve gecikme olmayacağını bildirdi. Yani henüz resmiyet kazanmamış olan Eylül ayındaki tahmini çıkış tarihi, gerçekten çok uzak olmayabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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