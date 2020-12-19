Yeni Land Rover Defender fiyatı ne kadar? İşte özellikleri ve tüm detaylar

Yeni Land Rover Defender özellikleri ve fiyatları belli oldu. İşte S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım paketine sahip Land Rover Defender ile ilgili tüm detaylar...

Yeni Land Rover Defender fiyatı ne kadar? İşte özellikleri ve tüm detaylar

Yeni Land Rover Defender'ın yerine geçtiği araçtan çok farklı olacağını biliyorduk. Eski aracın bazılarına göre "kaba" olan görüntüsünü beğenmeyenler için yeni görüntü oldukça beğenilmişti.

Yeni Land Rover Defender, hem zorlu arazi koşullarına hem de şehir içine uyum sağlayabilecek yeni donanım ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Araç yeni versiyonuyla Türkiye'de de satışa sunuldu.

 Ocak ayında Türkiye'ye gelip Şubat-Mart ayları arasında satışa sunulacak benzinli versiyonunun 1.900.000 ? ila 2.100.000 ? arasında bir fiyat listesine sahip olacağı söyleniyor.

land rover

Dizel Motor Üretimi Durdurulacak

Land Rover Defender, S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım paketine sahip ancak Türkiye'de sadece tek bir motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Öte yandan Ocak ayında Türkiye'ye 2.0 litrelik benzinli motor seçeneği gelecek ve dizel motor üretimi durdurulacak. 

Land Rover Defender Fiyatları

land rover

  • Land Rover Defender S 2.0 D240: 1.519.555 ?
  • Land Rover Defender SE 2.0 D240: 1.672.395 ?
  • Land Rover Defender HSE 2.0 D240: 1.846.076 ?
  • Land Rover Defender FIRST EDITION 2.0 D240: 1.915.548 ?

Land Rover Defender 2.0 D240 Otomatik

land rover

  • Motor tipi: 4 silindir dizel
  • Beygir: 240 
  • Maksimum hız: 188 km
  • 0-100 km hızlanma: 9,7 saniye
  • Şehir içi yakıt tüketimi: 8,4 lt
  • Şehir dışı yakıt tüketimi: 7,1 lt
  • Ortalama yakıt tüketimi: 7,6 lt 

İç Tasarım ve Detaylar

iç tasarım

Yeni model eski modellere göre çok daha sade ve zarif bir tasarıma sahip.

Vites kutusu, multimedya ekranının hemen altında konumlandırılmış.

vites

Arka tarafta bulunan koltukların hepsini ya da sadece bir tanesini kapatarak bagaj hacmini ihtiyacınıza göre genişletebiliyorsunuz. Bagaj hacmi yaklaşık olarak 2380 litre ve 7 koltuk kapasitesine de ulaşabiliyor.

land rover

10 inç boyutlarında Navigation Pro ile uyumlu bir multimedya ekranına sahip. Gerçek zamanlı trafik yoğunluğu ve park yeri ve park etme bilgilerine de bu ekrandan ulaşılabiliyor.

navigasyon

Head Up Display özelliği ile navigasyon bilgileri, vites ve hıza dair ayrıntılar yüksek çözünürlükte kokpitin ön camına yansıtıyor. 

kamera

Aracın arka tarafına yerleştirilen kameradan gelen görüntü, özelleştirilmiş dikiz aynası sayesinde hiç gecikme olmadan sürücüye yansıtılabiliyor.

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