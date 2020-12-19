Yeni Land Rover Defender fiyatı ne kadar? İşte özellikleri ve tüm detaylar

Yeni Land Rover Defender özellikleri ve fiyatları belli oldu. İşte S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım paketine sahip Land Rover Defender ile ilgili tüm detaylar...