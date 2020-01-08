Yeni Portal, Exposure Adıyla mı Gelecek?

Ortaya çıkan yeni video, yeni Portal'ın farklı bir isimle gelebileceğini ortaya koyuyor. Ancak bu proje gerçek olacak mı, belli değil...

  • Ercan Uğurlu
Yeni Portal, Exposure Adıyla mı Gelecek?

Valve'dan uzun yıllardır yeni bir Half-Life ve Portal oyunu bekleniyor. Uzunca bir süredir oyun severlerin hayallarini süsleyen Half-Life 3 ve Portal 3 gelmese de, ekipten bu sene içinde yeni bir Half-Life oyunu görebileceğiz. Half-Life Alyx olarak mart ayında yeni bir Half-Life oyununu piyasaya sürecek olan Valve, öte yandan yeni bir Portal oyunu üzerinde de çalışıyor olabilir. Zira ortaya benzer bir oyun çıkmış durumda.

Oynat Yeni Portal mı geliyor? Ortaya çıkan yeni video, yeni Portal'ın Exposure adıyla gelebileceğini ortaya koyuyor. Ancak bu proje gerçek olacak mı, belli değil.

Exposure adında ortaya çıkan bir video, oyun severleri heyecanlandırmaya yetti. Valve'in Portal serisinde kullandığı F-Stop mekaniklerini kullanan Exposure, LunchHouse Software tarafından geliştirilmiş. Oyunun, hemen yukarıdan da izleyebileceğiniz yayınlanan videosu "Announcement – Episode 1" olarak YouTube üzerinde ortaya atılmışken, üzücü haber ise twitter'dan geldi.

LunchHouse geliştiricisi Tristan Halcomb, videonun yayınlanmasından sonra heyecanlanan Portal fanlarını üzücü bir haberle yanıtladı. Konuyu açıklığa kavuşturmaları gerektiğini söyleyen Halcomb, yayınlanan görüntünün şu an için yalnızca bir video dizisi olduğunu söylerken, ilerisi için fırsatları değerlendireceklerini de dile getiriyor. Exposure'a olan ilgiyi ölçmeye çalıştıklarını söyleyen geliştirici, oyunla ilgili kesin bir şey söylemiyor. Ancak umarız Exposure gerçek olur. Zira oyun oldukça ilgi çekici görünüyor.

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