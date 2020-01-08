Yeni Portal, Exposure Adıyla mı Gelecek?

Valve'dan uzun yıllardır yeni bir Half-Life ve Portal oyunu bekleniyor. Uzunca bir süredir oyun severlerin hayallarini süsleyen Half-Life 3 ve Portal 3 gelmese de, ekipten bu sene içinde yeni bir Half-Life oyunu görebileceğiz. Half-Life Alyx olarak mart ayında yeni bir Half-Life oyununu piyasaya sürecek olan Valve, öte yandan yeni bir Portal oyunu üzerinde de çalışıyor olabilir. Zira ortaya benzer bir oyun çıkmış durumda.
Exposure adında ortaya çıkan bir video, oyun severleri heyecanlandırmaya yetti. Valve'in Portal serisinde kullandığı F-Stop mekaniklerini kullanan Exposure, LunchHouse Software tarafından geliştirilmiş. Oyunun, hemen yukarıdan da izleyebileceğiniz yayınlanan videosu "Announcement – Episode 1" olarak YouTube üzerinde ortaya atılmışken, üzücü haber ise twitter'dan geldi.
We felt we needed to further clarify that. As of now, it's simply a video series. We're currently trying to gauge interest in Exposure to see what opportunities are available in future.— Tristan Halcomb (@tristanh816) December 22, 2019
LunchHouse geliştiricisi Tristan Halcomb, videonun yayınlanmasından sonra heyecanlanan Portal fanlarını üzücü bir haberle yanıtladı. Konuyu açıklığa kavuşturmaları gerektiğini söyleyen Halcomb, yayınlanan görüntünün şu an için yalnızca bir video dizisi olduğunu söylerken, ilerisi için fırsatları değerlendireceklerini de dile getiriyor. Exposure'a olan ilgiyi ölçmeye çalıştıklarını söyleyen geliştirici, oyunla ilgili kesin bir şey söylemiyor. Ancak umarız Exposure gerçek olur. Zira oyun oldukça ilgi çekici görünüyor.
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