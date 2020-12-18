Yeni Skoda Octavia'nın Türkiye fiyatı belli oldu! İşte fiyatı ve görselleri

Yeni Skoda Octavia'nın fiyat listesi belli oldu ve çok kısa süre sonra Türkiye pazarında satışa çıkacak. Pandemi sebebiyle bu konu biraz sarkacak gibi görünse de Skoda modeli 22 Aralık Salı günü satışa sunuyor. Peki Yeni Skoda Octavia fiyatı ne kadar?