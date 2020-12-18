Yeni Skoda Octavia'nın Türkiye fiyatı belli oldu! İşte fiyatı ve görselleri

Yeni Skoda Octavia Kasım 2019'da yapılan bir etkinlik ile dünyaya tanıtılmıştı. Eylül 2020 itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacaktı ancak koronavirüs engeline takıldı. Şimdi ise Yeni Skoda Octavia'nın fiyat listesi belli oldu ve 22 Aralık Salı günü Türkiye pazarında satış çıkması bekleniyor.
YENİ SKODA OCTAVIA FİYATI NE KADAR?
Lansman sürecinde her marka gibi Skoda'da bu model için belli bir indirim sağlayacak. Bunun üst sınırının 30.400 TL olacağı biliniyor.
- Yeni Skoda Octavia fiyatı Türkiye'de Elite 1.0 TSI e-TEC seçeneğiyle 319.900 TL'den başlıyor. Fakat gelen bilgiye göre Aralık ayına özel kampanyayla bu seçeneği 299.800 TL'ye satın alabilmek mümkün olacak.
- Yeni Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-TEC seçeneğinin fiyatı ise 344.900 TL olarak açıklandı. Aralık ayına özel indirimle bu seçeneğin fiyatı da 324.800 TL'ye düşüyor.
Mild hybrid kervanına Skoda'nın da katıldığı görülüyor. Yeni Octavia'da 1.0 TSI e-TEC ve 1.5 TSI e-TEC motorlar yer alacak. Yeni Octavia Elite ve Premium paketleriyle Türkiye'de satılacak.
İŞTE YENİ SKODA OCTAVIA
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