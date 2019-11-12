YOPMail ile Geçici E-posta Hesabı Nasıl Oluşturulur?

İnternette gizliliğinizi korumanın yollarından bir tanesi, her kaydolduğunuz hizmete gerçek eposta adresinizi vermemek. Bu şekilde eposta kutunuza gelen istenmeyen posta sayısını da azaltabilirsiniz.
Aşağıda en iyi geçici eposta oluşturma seçeneklerinden biri olan YOPmail'i nasıl kullanacağınızı anlatacağız.
YOPmail Nedir?
YOPmail, bir kullan-at eposta adresi oluşturma hizmeti. Siteyi kullanarak istediğiniz "yopmail.com" uzantılı eposta adresini oluşturup, bu adresin gelen kutusuna erişim sağlayabiliyorsunuz.
YOPmail'i eposta adresinizi girmeniz gereken ancak gerçek eposta adresinizi vermek istemediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.
YOPmail Hesabı Nasıl Oluşturulur?
Aslında YOPmail'i ziyaret etmeden onu kullanmaya başlayabilirsiniz. Bir web sitesine [HerhangiBirŞey]@yopmail.com adresini verdiğinizde bu, eşsiz bir adres olarak kabul ediliyor.
Eposta kutusuna erişmek istediğinizde (örneğin bir hesabı doğrulamak için) iki seçeneğiniz var. YOPmail web sitesinin sol üstündeki kutucuğa eposta adresini yazabilir veya alternatif olarak yopmail.com/[SeçtiğinizAdres] adresine gidebilirsiniz.
Basit bir adres seçtiğinizde bu adresin kullanıldığını görebilirsiniz. Bu yüzden gerçek kimliğinizi açığa çıkaracak bir şey için asla atılabilir epostaları kullanmayın.
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