YotaPhone 3 Fotoğraflarıyla İnternette Göründü!

Arka kısmında ikinci bir e-ink ekran bulunduran YotaPhone 2'nin selefi, yani YotaPhone 3, sonunda internette göründü!

YotaPhone 3 fotoğraflarıyla internette göründü!

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