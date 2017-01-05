Casio'dan Android Wear 2.0'lı Akıllı Saat!

Casio, çevrim dışı kullanılabilen GPS özelliği de dahil olmak üzere, etkileyici yenilikler sunan yeni akıllı saati Pro Trek Smart WSD-F20'yi tanıttı!

Casio'dan Android Wear 2.0'lı Akıllı Saat!

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