15 Kasım 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları

Türkiye'de belirlenen COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 15 Kasım 2020 itibarı ile açıklandı. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 142.496 yeni testin sonucunda 3.223 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı 89 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 414.278'e, toplam can kaybı sayımız ise 11.507'ye yükseldi.