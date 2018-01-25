2018 İçin Korkutan Deprem Tahmini

Bilim insanlarının 2018 yılı için yaptıkları deprem tahmini, depreme hazırlıklı olmamızın önemini bir kez daha ortaya koyuyor!

2018 için korkutan deprem tahmini

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