3D Baskı Özel Boyutlu Lityum-İyon Piller Geliyor
Küçük cihazların daha da küçülmesinin önündeki büyük bir engel, yani pillerin doldurduğu büyük alan sorunu, ortadan kalmaya yaklaşıyor!
Bugünlerde giyilebilir cihazlar ve telefonlardaki teknoloji geliştirme yarışının bir kulvarı da daha küçük cihazların yaratılması. Bu cihazların küçülmesi ile ilgili en büyük zorluklarından biri ise pillerin çok fazla yer kaplayabilmesi. Telefonun kasası genellikle standart pil boyutları çerçevesinde tasarlanır ve genellikle tüm bataryalar telefonun içinde boş bir alan yaratır.
Bugünlerde ACS Uygulamalı Enerji Materyalleri, lityum iyon pillerin ihtiyaç olan herhangi bir formda 3D yazdırılmasını sağlayan bir teknoloji üzerinde çalışıyor.
3D yazdırılmış lityum-iyon pillerin önündeki en büyük engel, bu tür baskılarda geleneksel olarak kullanılan malzemelerin bir batarya yapmayı sağlayacak iyonik iletkenler olmamasıdır. Pilleri iletken hale getirmek için Christopher Reyes ve Benjamin Wiley liderliğindeki ekip, genellikle 3 boyutlu baskıda kullanılan bir elektrolit çözeltisi ile polilaktik asit (PLA)'i karıştırdı. Araştırmacılar ayrıca iletkenliği artırmaya yardımcı olmak için gövdenin tasarımına grafen ve karbon nanotüpleri de eklediler. Bu tasarım değişikliklerinden sonra ekip, özel boyutlu bir lityum-iyon pil ile yapılmış bir LED bilekliği 3D baskı ile yapabildi.
Bu araştırma hakkında belirtmek gereken en önemli not ise şu: Pil yaklaşık 60 saniye boyunca bileziği çalıştırabildi. Ekip, 3D baskı yoluyla üretilen pilin kapasitesinin ticari standartların çok altında olduğunu belirtiyor. Fakat kapasiteyi nasıl geliştirecekleri konusunda fikirleri var. Ekip bu fikrin küçük cihazlar ve teknolojinin geleceği için çok büyük vaatleri olduğuna inanıyor.
Yavuz Alp Şimşek
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