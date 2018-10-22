3D Baskı Özel Boyutlu Lityum-İyon Piller Geliyor

Küçük cihazların daha da küçülmesinin önündeki büyük bir engel, yani pillerin doldurduğu büyük alan sorunu, ortadan kalmaya yaklaşıyor!

3D Baskı Özel Boyutlu Lityum-İyon Piller Geliyor

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