4 Ocak 2021: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen yeni COVID-19 vakalarında, hastalarında ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatlarda son durum açıklandı. Geride kalan son 24 saatte yapılan 181.323 yeni testin sonucunda 13.695 yeni vaka ve 1.508 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 197 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.255.607'ye, toplam can kaybı sayısı ise 21.685'e ulaştı.