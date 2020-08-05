5 Ağustos 2020: Türkiye'deki Koronavirüs Vakalarında Artış Sürüyor

Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakalarının sayısının dün 1.000'in üzerine çıkmasından sonra, artış bugün de devam etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılan 53.842 yeni testin 1.178'i pozitif sonuçlandı. Son 24 saatte 19 kişi daha, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece toplam vaka sayımız 236.112'ye yükselirken, toplam can kaybı sayımız 5.784'e ulaştı.