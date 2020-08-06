6 Ağustos 2020: Türkiye'deki Vaka ve Can Kayıplarının Sayıları Açıklandı

Ülkemizde belirlenen yeni Koronavirüs vakalarının ve COVID-19 kaynaklı vefatların sayıları açıklandı. Yapılan 54.494 yeni testin sonucunda 1.153 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 oldu. Bugün için açıklanan verilerle birlikte toplam vaka sayımız 237.265'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.798'e ulaştı.