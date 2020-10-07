7 Ekim 2020: Türkiye'deki Güncel COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

Son 24 saat içerisinde Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs hastalarının ve COVID-19 kaynaklı yeni can kayıplarının sayıları açıklandı. Yapılan 116.608 yeni test sonucunda 1.581 yeni COVID-19 hastası tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise, 1 gün içerisinde 56 oldu. Böylece, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 329.138'e, toplam can kaybı sayısı ise 8.609'a ulaştı.