7 Temmuz 2020 Türkiye'nin Koronavirüs Savaşında Son Durum

7 Temmuz 2020 itibarı ile, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının sayıları güncellendi. Buna göre, 50.545 yeni testin 1.053'ü pozitif sonuçlanırken, son 24 saat içerisinde 19 kişi hayatını kaybetti. Böylece toplam vaka sayımız 207.897'ye, toplam can kaybı sayımız ise 5.260'a ulaştı.