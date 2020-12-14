Akıllı Telefonlar Tamam... Peki Ama "Akılsız" Telefonlarda 1 Numara Kim?

Akıllı telefonların lideri yine Samsung oldu ve bu pek şaşırtıcı sayılmaz. Peki ama konu "akılsız" telefonlar olduğunda pazara kimler hükmediyor? Samsung, "akılsız" telefon pazarında da başarılı mı?