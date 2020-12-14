Akıllı Telefonlar Tamam... Peki Ama "Akılsız" Telefonlarda 1 Numara Kim?

Akıllı telefon pazarı, 2020 yılı içinde Covid-19 sebebiyle darbe almış olsa da, yeni modellerin üretimi ve bunların satışı devam etti. Peki, en çok satan marka hangisi oldu, sıralama ne durumda?
Araştırma şirketi Counterpoint Research düzenli olarak hazırladığı listeyi 2020 yılı 3'üncü çeyreği için de baştan düzenleyerek paylaştı. Temmuz – Eylül ayları arasını kapsayan rapora göre akıllı telefon istatistiklerinde Samsung, lider konumda.
Yüzde 22 oranla liderliği ele alan Samsung'u yüzde 14 ile Huawei, yüzde 13 ile Xiaomi takip ederken, Apple ise ancak yüzde 11 ile dördüncü sırada bulunuyor. Listenin 5'inci ve 6'ıncı sırasında ise yüzde 8 ile OPPO ve VIVO yer alıyor.
"Akılsız" Telefonlarda 1 Numara Kim?
Listenin devamında ise ilginç bir istatistik daha göze çarpıyor. Counterpoint Research, "akılsız" telefon satış rakamlarını da değerlendirdi ve buna göre de raporlar hazırlandı. 2020 3'üncü çeyrek sonuçlarında tüm dünyada en çok satılan tuşlu telefon markası iTel olurken, 2'inci sırada Nokia'dan da tanıdığımız HDM Global bulunuyor. 3'üncü sırada ise Çinli akıllı telefon üreticisi Tecno yer alıyor. Samsung, listeye 4'üncü sıradan giriyor ki, bu sonuç da Güney Koreli şirketin hala "akılsız" telefon dünyasında yoğun olarak tercih edildiğini gösteriyor.
Bu istatistiğin bölgesel sonuçlarını ise aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. Listede ülkemizce de tanınan Alcatel, LG, ZTE ve Blu markaları yer alıyor.
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