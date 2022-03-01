Amazon Prime Video Türkiye'nin Mart 2022 takvimi açıklandı

Amazon Prime Video Türkiye'nin Mart 2022 takvimi belli oldu. Mart ayında "Star Trek: Picard"ın merakla beklenen ikinci sezonu, animasyon yapımı mini dizi "The Boys Presents: Diabolical", bilimkurgu-komedi dizisi "Upload"un ikinci sezonu ve gerilim filmleri "Deep Water" ile "Master" izleyicilerle buluşuyor.