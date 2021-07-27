Android Tabanlı Yeni Bir BlackBerry Telefon Geliyor!

Bir dönemin en popüler telefon markalarından olan BlackBerry, çalkantılı zamanlardan geçmiş ancak sonrasında ise şirket için işler biraz yoluna girmişti. Şimdi ise şirket yeni bir model çıkarmaya hazırlanıyor.
BlackBerry akıllı telefonlarının haklarını satın alan Onward Mobility, yeni bir Android tabanlı bir model üzerinde çalışıyor. Yeni BlackBerry telefonun Android işletim sistemi tabanlı olacağı, fiziksel klavyesini koruyacağı ve 5G desteği içereceği bilinirken, geri kalan özellikleri hakkında şu an bir fikir yok. Ancak şirketin düzenlediği yeni program, telefon hakkında ipuçlarını verecek cinsten.
BlackBerry akıllı telefonlarının haklarına sahip Onward Mobility, potansiyel müşterilerle etkileşim kurmayı amaçlayan "Ön Taahhüt Programı" isminde operasyon başlattı. Bu programa kaydolanların, anket sorularına verdikleri cevaplarla ürünün özelliklerini ve fonksiyonelliğini etkileme şansına sahip olacaklarını söyleyen Onward Mobility'e göre, bir sonraki BlackBerry cep telefonu Kuzey Amerika ve Avrupa'daki kapsama alanını da genişletecek.
Öte yandan programa katılanlar, elbette ön sipariş çerçevesinde çıkacak ürüne herkesten önce erişme şansına da sahip olacaklar. Ön Taahhüt Programı sayfasına buradan erişebilirsiniz.
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