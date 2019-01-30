Apple Music üye sayıları artıyor!
Apple Music, artık 50 milyondan fazla üyeye sahip!
- Levent Öztürk
Apple'ın iPhone işi 2018'I iyi bir noktada kapatmamış olsa da, Apple CEO'su Tim Cook'un söylediğine göre iTunes ve Apple Music iyi bir hızla büyümeye devam ediyor.
Cook, firmanın 2019 yılı için ilk gelir duyurusunda, geçtiğimiz yılın sonunda Apple Music'in 50 milyon üye sayısını aştığını ve Apple Pay, Apple Music, Apple News ve App Store'daki üyelik bazlı 30000 uygulamayı içeren hizmetlerin yıl bazında %40 büyüdüğünü belirtti.
Dünya'nın en büyük özel müzik yayını hizmeti Spotify, en son duyurusunda sadece 70 milyon civarı ücretli üyeye sahipti ve liderliğini koruyordu. Ancak eğer Apple büyümesine bu hızla devam ederse, bu durum yakında değişebilir.
Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda Wall Street Journal, Apple'ın müzik yayını hizmetinin 36 milyon civarında ücretli üyeye sahip olduğunu söylemişti ve bu da geçtiğimiz 12 ay içerisinde oldukça fazla üye kazanıldığı anlamına geliyor. Tabi ki Apple'ın Mayıs 2018 tarihinde 50 milyon üyeyi duyurduğunu belirtmekte fayda var ancak bu sayı, deneme üyeliklerini de içeriyordu.
Ne yazık ki Cook, yeni nesil AirPod'lar veya video yayını hizmeti hakkında bir açıklama yapmadı ve sadece, henüz bu konuşmayı derinleştirmek için hazır olmadıklarını, ilerleyen tarihlerde yeni bir açıklama yapacaklarını söyledi.
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