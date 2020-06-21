Apple, Salgın Sonrasında Açtığı Bazı Mağazalarını Tekrar Kapattı

Apple, Koronavirüs salgının yavaşlaması ile beraber açtığı mağazaların bir kısmını, yine Koronavirüs nedeniyle, tekrar kapatmak zorunda kaldı.

  • Levent Öztürk
Apple açtığı mağazaların bir kısmını tekrar kapatt

ABD'de bazı bölgelerde COVID-19 vaka sayılarının tekrar artmaya başlaması ile beraber Apple, kısa bir süre önce açtığı perakende mağazalarını, dört eyalette kapatma kararı aldı: Florida, Arizona, Kuzey Carolina ve Güney Carolina. Cupertinolu firma, büyük pazarları olan New York ve Los Angeles da dahil olmak üzere ABD'deki çoğu mağazasını tekrar açmıştı. Bir firma sözcüsünün Bloomberg'e söylediğine göre yeni karar, 11 mağazayı etkiliyor.

Ayrıca sözcü, hizmet verdikleri toplulukların bir kısmında var olan COVID-19 şartları sebebiyle sıkı önlemler alarak mağazalarını geçici olarak kapatmış olsalar da, ekiplerini ve müşterilerini mümkün olduğunca çabuk bir şekilde geri kazanmak istediklerini belirtti.

Haberin ardından Apple'ın hisselerinde düşüş yaşandı. Belirtilene göre, etkilenen mağazaların çalışanları ücretlerini almaya devam edecek.

Mağazalar ilk olarak Mart ayının ortalarında, Koronavirüs salgının başlangıcında kapatılmıştı. Apple, mağazaları tekrar açtığında katı sosyal mesafe kuralları uygulamaya başlamıştı ve hem çalışanların, hem de müşterilerin kapıda ateşlerinin ölçülmesi ardından sürekli olarak yüz maskeleri giymelerini zorunlu tutmuştu.

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