Apple, Uygulama Mağazası App Store'da Uyguladığı Kuralları Değiştiriyor!

Bazı geliştiricilerle iPhone ve iPad için App Store'u nasıl yönettiği konusunda açılan bir toplu davada anlaşmaya vardıktan iki ay sonra Apple, uygulama geliştiricilerinin uygulamalar dışında alternatif satın alma seçeneklerini vurgulamasına ve ayrıca daha doğrudan iletişim kurmasına izin vermek için kurallarını resmi olarak değiştirdi.
Apple'ın yönergelerinin üçünde değişiklik yaparak getirdiği yeni kurallar, isteğe bağlı olduğu ve uygulamalarını kullanmanın zorunlu bir parçası olmadığı sürece geliştiricilerin kullanıcılardan isim ve e-posta bilgileri istemesine olanak tanıyor. Apple bu değişikliklerin, geliştiricilerin çocuklar hakkında bilgi toplamasına izin vermediğini belirtiyor.
Apple artık geliştiricilerin uygulama kullanıcılarını alternatif ödeme yöntemlerine yönlendirmelerine imkan verecek.
Bu hamle, Apple'ın, App Store'da geliştiricilerin neler yapabileceğini çok sıkı kontrol ettiği yönündeki eleştirilere yanıt vermek için yapılmış gibi görünüyor. App Store, Apple'ın iPhone ve iPad sahiplerinin uygulama indirmesine izin verdiği tek yer olduğundan, geliştiriciler, mobil cihazlarda yapmalarına izin verilen şeylerin çok kısıtlı olduğunu iddia ediyordu.
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