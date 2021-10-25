Apple, Uygulama Mağazası App Store'da Uyguladığı Kuralları Değiştiriyor!

Apple, geliştiricilerin müşterilerle daha fazla iletişim kurmasını sağlamak için App Store kurallarını değiştiriyor

Apple, App Store'da kuralları değiştiriyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Dizüstü bilgisayarınız ne kadar güvenli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Dünyanın En Uzun Süre Devam Eden COVID-19 Vakası: Neredeyse 1 Yıl...
4K Ekranlı Bir Laptop Almak Ne Kadar Mantıklı? 4K Laptop Alınır mı?
Oyun Dünyasında Taşları Yerinden Oynatacak Bir Satın Alma Daha Gerçekleşti!
Arena of Valor: Yeni Çağ, Türkiye'ye Geldi!
Samsung'un Sıradaki Canavarı, Apple'ın Çentikli Tasarımına mı Sahip Olacak?

 

 