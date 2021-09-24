Aşı Karşıtı Devler Başkanı Önce Lokantaya Alınmadı, Sonra da COVID-19 Oldu!

Brezilya'nın sağ görüşlü başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz Pazar gecesi BM Genel Kurulu önünde New York'ta bir kaldırımda pizza yerken görüntülendi. NYC'nin hareketli sokaklarında bir dolarlık pizza diliminin tadını çıkarmak, Big Apple'ı ziyaret eden herkes için olmazsa olmaz bir deneyim olarak kabul edilebilir, ancak Brezilyalı liderinin bu anısı kendi seçimi değil gibi görünüyor.
Tam bir aşı karşıtı olarak bilinen Bolsonaro'ya COVID-19 aşısı yapılmadı ve New York City'deki restoranların, yemek yiyenlerin içeride yemek yemelerine izin vermeden önce aşı olduklarını doğrulamaları gerekiyor. Bir ülkenin başkanı da olsanız, restoranlar bu kurala sıkı sıkıya bağlı.
Brezilya'nın sekreterlik bakanı Luiz Eduardo Ramos, 19 Eylül'ün sonlarında Bolsonaro ve birkaç üst düzey yardımcının bir restoranın önünde pizza yerken çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte "New York'ta lüks bir akşam yemeği" tweetini gönderdi.
Fotoğrafta Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga da bir pizza dilimi yerken görülüyor. Fotoğraf çekildikten üç günden kısa bir süre sonra Queiroga'nın COVID-19 testi pozitif çıktı ve 14 gün boyunca New York'ta karantinaya alındığı açıklandı.
Jantar de luxo em NYC. @jairbolsonaro @gilsonmachadont @mqueiroga2 @andersongtorres pic.twitter.com/SVQuFZXHGY— Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) September 20, 2021
Bolsonaro, virüs tehdidini tekrar tekrar küçümsemenin yanı sıra, COVID-19 aşılarının güvenliği hakkında yanlış bilgi ve korku yaymakla suçlanıyor. Aralık 2020'de Pfizer aşısı hakkında konuşurken şunları söylemişti: "Pfizer sözleşmesinde çok açık: 'herhangi bir yan etkiden sorumlu değiliz.' Timsah olursan senin sorunun, insanüstü olursan, bir kadın sakal bırakmaya başlasa ya da bir erkek efemine bir sesle konuşmaya başlasa, bununla hiçbir ilgileri olmaz."
Ayrıca televizyonda yapılan konuşmalarda aşı olmamakla da övünüyordu. Kasım 2020'de söylediği üzere: "Size söylüyorum, [COVID aşısını] olmayacağım. Bu benim hakkım.. Daha sonra ise, aşı olmama kararının özverili bir liderlik eylemi olduğunu öne sürerek şunları iddia etmişti: "Son Brezilyalı aşılandıktan sonra - ve eğer aşı kaldıysa - aşı olup olmayacağına ben karar vereceğim. Bu, bir liderin vermesi gereken örnektir, tıpkı komutanın en son sırada olduğu kışlalarda olduğu gibi."
New York restoranları Bolsonaro için kuralları esnetmeye istekli olmayabilir, ancak BM Genel Kurulu dünya liderleri için daha rahat bir yaklaşım benimsedi. Washington Post'un belirttiğine göre, bir dizi tartışmadan sonra BM, Genel Kurul Salonuna giren herkesin bir "onur sistemi" kapsamında tam olarak aşılanmasını istedi. Brezilya Devlet Başkanı Salı günü salonda bir konuşma yaptığı için, bu yazılı olmayan davranış kurallarını çiğnemiş görünüyor.
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