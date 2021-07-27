Audi RS Q E-Tron, Arazi Araçlarının Tarihini Değiştirmeye Hazırlanıyor!

Audi gelecek yıl zorlu Dakar Rallisi'nde yarışacak, ancak firma yarışa geleneksel bir off-road aracı yerine elektrikli küçük bir "şeytan" olan RS Q E-Tron ile katılmayı planlıyor. Ocak ayındaki büyük etkinlik öncesinde, Audi prototip modelin testlerine devam ediyor.
Audi, Dakar'ı alternatif motorlu bir araçla kazanan ilk marka olmak istiyor. Bu zorlu rallide yarışacak diğer yarış makinelerinin aksine, RS Q E-Tron elektrikle çalışıyor. Her aksa bir motor-jeneratör ünitesi takılı, dört tekerlekten çekiş ve maksimum 500 kilowatt çıkış, yaklaşık 670 beygir gücü sağlıyor, ancak yarış kuralları gereği bu rakamın düşürülmesi istenebilir. Bu büyük güç sayesinde RS Q E-Tron gevşek zeminde 0'dan 100'e 4,5 saniyeden daha kısa sürede çıkabiliyor.
RS Q E-Tron, Audi E-Tron FE07 Formula E otomobilinden ödünç aldığı teknolojileri kullanıyor, off-road için sadece biraz modifiye edilmişler. Diğer elektrikli araçlarda olduğu gibi burada da geleneksel şanzıman gerekli değil ve rejeneratif frenleme destekleniyor. RS Q E-Tron'un ön kısmı ve arka aktarma organları fiziksel olarak bağlı değil, ancak yazılım aracılığıyla araç, zorlu koşullarda gelişmiş çekiş için bir diferansiyel kilidine sahip olmayı simüle edebiliyor.
RS Q E-Tron, sıfırdan, 12 aydan kısa bir sürede tamamlandı. Küresel bir pandemi sırasında meydana gelen çalışmalar başladığında Dakar'da yarışacak alternatif motorlu araçlar için kurallar henüz belirlenmemişti, bu da mühendislere daha fazla sorun yaşattı. Dakar Rallisi önümüzdeki Ocak ayında başlayana kadar Audi RS Q E-Tron çok sayıda teste tabi tutulacak. Bu yenilikçi arazi aracının etkinlikte nasıl performans gösterdiğini görmek büyüleyici olacak gibi görünüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın