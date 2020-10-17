Bilim insanları açıkladı: Dans eden yıldız çifti bir gün çarpışacak

Bilim insanları yeni çalışmaya imza attı. Çalışmaya göre ilk kez 2018 yılında keşfedilen Apep yıldız sisteminin matematiksel modeli doğruysa iki yıldız günün birinde çarpışacak ve büyük bir patlamaya sahne olacak...