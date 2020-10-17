Bilim insanları açıkladı: Dans eden yıldız çifti bir gün çarpışacak

Bilim insanlarının yıldızlarla ilgili yapmış olduğu yeni bir araştırma şaşırttı. Dünyadan yaklaşık 8.000 ışıkyılı uzaklıkta iki yıldız dans ediyor. Bunlardan biri liderliği ele geçiriyor ve diğerinin etrafında agresif bir şekilde dönüyor. O kadar çok enerji ile maddeyi partnerinden emiyor ve onu özünü açığa çıkarmaya zorluyor.
Ancak sabit yıldız da yörüngedeki partnerinin dış katmanlarını soyacak kadar güçlüdür. Çıplak yıldız çifti, gökbilimcilerin ikili yıldız sistemi dedikleri şeydir ve dansları birbirlerine çarpışana kadar devam edecek. Geçen hafta, bir araştırma ekibi, bu ikilinin en karmaşık sırlarından bazılarını ortaya çıkardı.
YILDIZ ÇİFTİ APEP OLARAK ADLANDIRILIYOR
Popsci'nin haberine göre bilim insanlarının Apep olarak adlandırdığı yıldız çifti, ilk olarak 2018 yılında keşfedildi ve o tarihten beri gök bilimcileri şaşırtıyor. Yıldız çifti o kadar sıcak ve parlak ki, döndüklerinde ışık hızının yüzde 1'i kadar hızlı gidebilen yıldız rüzgarları yaratıyorlar. Bu yıldız rüzgârı, yıldızların çekirdeklerine kadar soyulmasına yol açıyor ve bu süreçte çiftin etrafında bir toz halesi oluşturuyor.
Normalde bu toz, rüzgârın hareket ettiği hızda yayılmalıdır ancak Sydney Üniversitesi'ndeki araştırmacılar Apep'i bulduklarında, tozunun rüzgar hızının sadece dörtte biri oranında hareket ettiğini fark ettiler.
Makalenin baş yazarı astronom Yinuo Han, "Mantık kesinlikle karmaşıktı" diyor. Ekip, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de yayınlanan makalede, Apep'in görüntülerinde gördükleri uyumsuzlukları açıklayan matematiksel bir model öneriyor.
Ekibin bu modeli oluşturmak için önce Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili'deki Çok Büyük Teleskop'u ile üç yıl boyunca çekilmiş binlerce görüntüyü analiz etmesi gerekiyordu. Bu konuda makalenin baş yazarı astronom Yinuo Han, "Bir JPEG dosyası almadık. Görüntüleri çok dağınık, neredeyse belirsiz bir şekilde alıyoruz" diyor.
HER İKİ YILDIZ DA GÜNEŞTEN BÜYÜK VE PARLAK
Ekip, Apep'i daha net görebilmek için ilk olarak diğer yıldızların ve yıldız cisimlerinin yaydığı tüm ışığı ortadan kaldırarak görüntüleri temizledi. Bu sayede iki yıldıza ayrıntılı bir şekilde bakma şansı bulan araştırmacılar, her iki yıldızın da Güneş'ten yaklaşık 10 ila 15 kat daha büyük ve 100.000 kat daha parlak olduğunu keşfettiler.
Yapılan açıklamaya göre yıldızların Güneş sistemimizin boyutuyla karşılaştırılabilir bir mesafede birbirlerinin etrafında tam bir yörüngeyi tamamlamaları 125 yıl sürüyor.
MODEL DOĞRUYSA DANS EDEN YILDIZLAR PATLAYACAK
İki yıldız dairesel bir dairesel bir hareketle dans ettiğinden yıldız tozu da düz bir şekilde yayılmıyor ve spiral bir şekil alıyor. Eğer model doğruysa Apep'in dansı bildiğimiz en yoğun patlamayla, bir gama ışını patlamasıyla sona erecek. Son derece nadir olan gama ışını patlamaları daha önce galaksimizde hiç gözlemlenmedi.
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