Çinli Telefon, Apple ve Samsung'u Geçebilir!
Çinli telefon, ekran-içi parmak izi taramada Apple ve Samsung'u geçebilir!
Bu sene ekran içi parmak izi tanıma oldukça ateşli bir konu oldu. Hem iPhone X'in hem de Samsung Galaxy Note 8'in cep telefonlarında bu teknolojiyi kullanacağı söylentileri her yerde dolanıyordu. Ama sonunda Apple da, Samsung da bu teknolojiyi kullanmamayı tercih ettiler. Anlaşılan, iki firma da teknolojiyi istediği kadar ekonomik ve sorunsuz şekilde telefonlarına entegre edemediler.
Şimdi ise görünüşe bakılırsa Çinli firma Vivo, Apple ve Samsung'un arasından sıyrılıp öne geçmek istiyor ve ekran içi parmak izi algılayıcıyı herkesten önce sunmayı planlıyor! Çinli sosyal medya sitesinde, Vivo Xplay 7 isimli cep telefonunun sunum slaytlarıyla birlikte 3D tasarıları görüldü. Ve cihazın tamamı, yani nereyse %100'ü ekrandan oluşuyor gibi görünüyor (tabii ön yüzünün!)
Bunun yanında cep telefonu aşırı derecede ince görünüyor, arka tarafında çift kamera bulunduruyor, ön kamerası da elbette var, ve bunlara ek olarak ekranın içerisinde parmak izi algılayıcı bir sensör bulunduruyor. Bir de unutmadan, tepesinde bir kulaklık jakı da var.
Bu sızan görsellerin gerçekliğini doğrulayamasak da, Vivo'nun ekran içi parmak izi taramayı gerçekten yaptığını belirtmekte fayda var. Teknoloji, bu senenin başlarında MWC Şanghay'da bir cep telefonunda gösterilmişti.
Vivonun çalışan bir demo ürünü var, teknoloji çalışıyor ve hazır. Bunlar da bu son sızan bilgilerin inanılırlığını artırıyor.
Yonga yapımcısı Qualcomm da 2018'de ekran-içi parmak izi tarama yapan cep telefonu akını olacağını öngörüyor. Görünüşe bakılırsa ekran içi parmak izi taramanın geleceği parlak.
H. Hüseyin Öztürk
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