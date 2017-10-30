Çinli Telefon, Apple ve Samsung'u Geçebilir!

Çinli telefon, ekran-içi parmak izi taramada Apple ve Samsung'u geçebilir!

Çinli telefon, Apple ve Samsung'u geçebilir!

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