Coronavirüs'te son durum! Çin'den sonra en çok vaka

Dünyada coronavirüs (Covid-19) tedirginliği devam ediyor. Çin vakalarda azalma olduğunu açıklasa da ülke genelinde 142 kişi daha hayatını kaybetti. Çin'de kağıt paralar da karantinaya alınıyor. Japonya'da karantina altındaki gemide ise vaka sayısı 355'e yükseldi. İşte Coronavirüs'te son durum: