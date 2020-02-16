Coronavirüs'te son durum! Çin'den sonra en çok vaka

Çin'in Vuhan eyaletinden yayılmaya başlayan CoronaVirüs için aşı çalışmaları devam ediyor. Salgın bugüne kadar 30 ülkeye yayıldı, 68 binden fazla insana bulaştı. İşte coronvirüsle ilgili son durum...
ÇİN: AZALMA VAR
Çin, coronavirüs vakalarında son üç günde azalma olduğunu duyurdu. Ülkede şu ana kadar virüs tespit edilen kişi sayısı ise 68 bini buldu. Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1665'i geçti. Çin dışında 30'a yakın ülkede 500'den fazla kişide virüse rastlandı. Şu ana kadar Çin dışında Tayvan, Fransa, Hong Kong, Filipinler olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti.
VAKA SAYISINDA 2'NCİ: JAPONYA'DAKİ GEMİ
İngiltere bandıralı yolcu gemisi Diamond Princess 3 Şubat'ta bazı yolcuları coronavirüs taşıdığı için Japonya'nın Yokohama Limanı'na demirlemişti. Gemi 3700 yolcu ve mürettabatıyla karantinaya alınmıştı. Geçen ay gemiyle yolculuk yapan ve 25 Ocak'ta Hong Kong'ta gemiden inen 80 yaşındaki bir erkek yolcunun coronavirüs taşıdığının tespit edilmesi üzerine gemide çalışma yürütüldüğünü duyurmuştu.
Japon yetkililer bugün gemideki vaka sayısının 355'e yükseldiğini duyurdu. Japonya Sağlık Bakanı gemide 70 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Gemide test sonuçları pozitif çıkan 40 Amerikalının da olduğu belirtiliyor. Japonya bu olayla birlikte Çin dışında coronavirüs vakasının en çok görüldüğü yer durumunda.
Fotoğraf: NIAID
CORONAVİRÜS GÖRÜNTÜSÜ
Fotoğraf: NIAID
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Coronavirüs (Covid-19) 2 yeni görüntüsünü üretti. Elektron mikroskoplarıyla çekilen görüntüler daha kolay anlaşılması için renklendirildi.
BANKNOTLAR DA KARANTİNAYA ALINDI
Çin'de salgınla mücadele kapsamında kağıt paralar dezenfekte ediliyor. Çin Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada Covid 19'un daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotların "karantina altına" alındığı duyuruldu. Açıklamada, morötesi ışınlar ve yüksek ısıyla dezenfekte edilen banknotların 7 ila 14 gün kasalarda tutulacağı ifade edildi.
Ülkede bankaların müşterilere gerektiğinde kullanılmamış yeni para verebileceği, karantina altına alınan banknotların ise gözlem süresi dolunca yeniden piyasaya sürüleceği duyuruldu.
MASKE VİRÜSE KARŞI YETERLİ Mİ?
Coronavirüs salgının ardından Çin'de ve dünyanın pek çok kentinde maskeler yok satmaya başladı. Merak edilen soruya ise Dünya Sağlık Örgütü yanıt vermişti. Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüse karşı tek başına maske takmanının yeterli olmadığını, örneğin el yıkama gibi diğer önlemlerin de gerekli olduğunu belirtiyor.
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