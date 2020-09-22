Flapgrip akıllı telefon tutucu tasarladılar, birinci oldular

Almanya'da doğan 25 yaşındaki endüstri mühendisi Cem Doğan ve 135 binden fazla takipçisi olan Instagram fenomeni Philip Deml birlikte ürün tasarladı. Flapgrip adı verilen akıllı telefon tutucusu oldukça dikkat çekti...

Flapgrip akıllı telefon tutucu tasarladılar, birinci oldular

Endüstri mühendisi Cem Doğan ve Instagram fenonemi Philip Deml'in geliştirdiği tasarım, Almanya'nın ünlü start up yarışması DieHöhle der Löwen'yi kazanan girişimlerden oldu.

ÜRÜNLERİNE 'FLAPGRİP' ADINI VERDİLER

Ürünlerine güvenen girişimciler, 'Flapgrip' adını verdikleri akıllı telefon tutucusu ile Almanya'nın ünlü start up yarışma programı 'DieHöhle der Löwen'ye katıldılar ve kazandılar. Öte yandan yatırım da çektiler.

FLAGRİP NE İŞE YARIYOR?

Flapgrip, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Çok işlevli kullanım alanına sahip olan, tüm akıllı telefonlar ve telefon kılıflarıyla uyumlu olarak çalışıyor. Diğer telefon tutucularındaki mıknatıs fonksiyonu bulunmayan ürün, kendinden yapışkanlı yöntemiyle pratik.

Hem dikey hem de yatay kullanım seçeneğini bir arada sunan Flapgrip, herhangi bir zemin üzerinde ya da arabaların havalandırma bölümlerine takılarak telefonun kolayca tutunmasını sağlarken, kullanıcısına konfor alanı sunmayı da amaçlıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Bu dizi çok konuşulacak!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Gözler Atiye 3. sezona çevrildi
24 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda TV, telefon ve akıllık bileklik sürprizi
Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Turksat 5A'yı uzaya gönderecek
17 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Canon yazıcı ve akıllı bileklik fırsatı
Günün En çok Okunanları
Dünya'dan En Uzaktaki İnsan Yapımı Nesne. İşte Voyager 1
İnceleme: Battletoads 2020
Apple'ın Adını Kullanarak İşte Böyle Kandırıyorlar!
'X The End Time' filminin oyuncuları Türkiye'ye geliyor
Qualcomm'dan Yeni Snapdragon: Snapdragon 750G 5G Tanıtıldı

 

 