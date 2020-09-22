Flapgrip akıllı telefon tutucu tasarladılar, birinci oldular

Endüstri mühendisi Cem Doğan ve Instagram fenonemi Philip Deml'in geliştirdiği tasarım, Almanya'nın ünlü start up yarışması DieHöhle der Löwen'yi kazanan girişimlerden oldu.
ÜRÜNLERİNE 'FLAPGRİP' ADINI VERDİLER
Ürünlerine güvenen girişimciler, 'Flapgrip' adını verdikleri akıllı telefon tutucusu ile Almanya'nın ünlü start up yarışma programı 'DieHöhle der Löwen'ye katıldılar ve kazandılar. Öte yandan yatırım da çektiler.
FLAGRİP NE İŞE YARIYOR?
Flapgrip, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Çok işlevli kullanım alanına sahip olan, tüm akıllı telefonlar ve telefon kılıflarıyla uyumlu olarak çalışıyor. Diğer telefon tutucularındaki mıknatıs fonksiyonu bulunmayan ürün, kendinden yapışkanlı yöntemiyle pratik.
Hem dikey hem de yatay kullanım seçeneğini bir arada sunan Flapgrip, herhangi bir zemin üzerinde ya da arabaların havalandırma bölümlerine takılarak telefonun kolayca tutunmasını sağlarken, kullanıcısına konfor alanı sunmayı da amaçlıyor.
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