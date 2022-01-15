Fortnite Sonunda iPhone'a Geri Dönüyor; Ama Düşündüğünüz Şekilde Değil!

Epic Games ve NVIDIA GeForce Now arasındaki yeni iş birliği sayesinde Fortnite, iPhone'a geri dönüyor!

  • Ercan Uğurlu
Fortnite, NVIDIA GeForce Now ile iPhone'a Dönüyor!

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