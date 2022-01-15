Fortnite Sonunda iPhone'a Geri Dönüyor; Ama Düşündüğünüz Şekilde Değil!

Epic Games ve NVIDIA GeForce Now arasındaki yeni iş birliği sayesinde Fortnite bir kez daha Apple'ın ana platformuna geliyor.
Popüler battle royale oyunu Fortnite, pek çok platformda oyun severler tarafından sevilerek oynanıyor. Daha önce Apple'ın iOS platformunda da yer alan ve böylece iPhone ile iPad kullanıcıları tarafından erişebilen Fortnite, daha sonra bir anlaşmazlık neticesinde App Store'dan kaldırılmıştı.
Ağustos 2020 yılında ilk kez App Store'da listelenen Fortnite'ın bu platformdaki macerası kısa sürmüştü. Geçtiğimiz eylül ayında mağazadan kaldırılan Fortnite, varılan yeni anlaşma neticesinde bir kez daha iOS platformuna geri dönüyor. Peki, bu nasıl olacak?
NVIDIA'nın bulut tabanlı hizmeti GeForce Now, yakında Fortnite desteğini ekleyecek. Bununla beraber Fortnite'ın iOS cihazlarda tarayıcı üzerinden oynanabilme imkanı tanıyacak olan NVIDIA, böylece uzun bir süre sonra bir kez daha iPhone'lu Fortnite fanlarının yüzünü güldürecek.
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