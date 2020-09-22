Galaxy S30, iPhone'ların Bu Önemli Özelliğini Nihayet Android'e Getirecek

Yeni bir Samsung patenti, firmanın bir sonraki amiral gemisinin iPhone'a rakip olacak bir yüz tanıma işleviyle gelebileceği iddialarına yol açtı.

Galaxy S30 bu işlevle gelebilir

Samsung'un Galaxy S20 serisi, iPhone 11 serisine birçok yönden yetişmiş ve hatta geçiyor olabilir. Ancak Apple'ın yüz tanıma sistemi Face ID, hala daha güvenli ve Samsung, Galaxy S30'da bunu değiştirecek bir yenilik yapabilir.

LetsGoDigital'in bulgusuna göre Samsung, "ISOCELL Vizion" adlı bir time-of-flight (ToF) sensörü için patent aldı. ToF sensörleri, nesnelerin derinliğini ve mesafesini ölçmek için kullanılabiliyor. Bu sayede bokeh (bulanık arka plan) efektini uygulamak daha kolay hale geliyor. Samsung Galaxy S20 Plus'ta bu sensör zaten var, ancak telefondaki sensör Sony tarafından üretiliyor ve iddiaya göre Apple'ın elindeki sensörler kadar iyi değil.

Galaxy Note 20 serisi, ToF sensörünü bir kenara bırakmıştı. Bu patente göre firma, kendi sensörünü geliştirerek yeni bir planı uygulamaya koyabilir. Ancak ToF sensörünün artırılmış gerçeklik gibi farklı kullanım alanları da var ve bu yüzden, yüz tanıma için kullanılacağının bir garantisi aslında yok.

Yine de patentte yüz tanımadan da birkaç kez bahsediliyor. Yani sensörün yüz tanıma için kullanıldığını da görebiliriz.

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