Game of Thrones Müzesi Açılıyor; Hem de Dizinin Çekildiği Mekanlarda...

Game of Thrones biteli çok zaman oldu ama yarattığı büyük etki halen devam ediyor. Bunun son kanıtı ise, Kuzey İrlanda'da, dizinin çekildiği mekanlarda açılacak yeni bir Game of Thrones müzesi olacak!

Kuzey İrlanda'da Game of Thrones müzesi açılıyor!
Müzede sergilenecek kostümlerden biri...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Apple, 3nm'lik M3 İşlemcileri Test Etmeye Başladı!
Nintendo Switch OLED İncelemesi
Casper VIA E30 ile Akıllı Seçim Dönemi Başlıyor
İnsanları Birbirinden Ayıran, "Sosyal Mesafe Robotu" Geliştirildi!
2022 Model Amiral Gemisi Telefonlarda Beklemeniz Gereken 6 Yenilik!

 

 