Game of Thrones Müzesi Açılıyor; Hem de Dizinin Çekildiği Mekanlarda...

Game of Thrones biteli çok zaman oldu ama yarattığı büyük etki halen devam ediyor. Bunun son kanıtı ise, Kuzey İrlanda'da, dizinin çekildiği mekanlarda açılacak yeni bir Game of Thrones müzesi olacak!