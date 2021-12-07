Game of Thrones Müzesi Açılıyor; Hem de Dizinin Çekildiği Mekanlarda...

Game of Thrones'un çekildiği devasa salonlarda bir gezinti yapmaya ne dersiniz? Eğer böyle bir hayaliniz varsa, bu hayaliniz çok yakında gerçek olacak gibi görünüyor. Yeni bir GoT temalı müze ve stüdyo turu, dizinin çekildiği ortamlarda hayat bulacak ve çekildiği günlerden sahne malzemeleri, kostümler ve diğer öğeleri de içerecek.
Game of Thrones Studio Tour, Belfast'tan yaklaşık 30 dakika uzaklıkta, Kuzey İrlanda, Banbridge'deki Linen Mill Studios'ta açılacak. Açılış tarihi ise 4 Şubat olarak belirlenmiş.
GoT'un son derece güzel kırsal konumlarının çoğu, Kings Road, Iron Islands ve Winterfell dahil olmak üzere, Kuzey İrlanda'da bulunuyor. Yeni müze, Winterfell'deki Büyük Salon ve Daenerys Targaryen'in Dragonstone tahtı gibi iç mekanların filme alındığı stüdyoları içeriyor.
Biletler şu anda satışta. Yeni Omicron varyantı seyahat ve etkinlik kısıtlamalarına neden olmasına rağmen, biletlere yoğun bir ilgi olduğu bildiriliyor.
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