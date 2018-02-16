Gmail Go, Play Store'da Ortaya Çıktı!

Google'ın fazla kaynak tüketmeyen Go uygulamalarının arasına Gmail Go da eklendi! İşte sunduklarıyla etkileyen uygulama...

  • Zeynel A. Öztürk
Gmail Go, Play Store'da Ortaya Çıktı!

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