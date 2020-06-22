Google, Street View İçin Yeni İşlevini Deniyor

Google, doğrudan Street View üzerinden işletmeler hakkında bilgi almanıza izin veren bir işlevi az sayıda kullanıcıyla test etmeye başladı.

Google, Yeni Artırılmış Gerçeklik İşlevini Deniyor

Google, harita üzerinde yol bulmakta zorlandığınız zaman size yardımcı olacak bir artırılmış gerçeklik işlevini test etmeye başladı.

Yeni işlev, Street View (sokak görünümü) üzerinde etkileşimli bilgi kutucukları olarak karşınıza çıkıyor. Uygulama içerisindeki renkleri kullanan işlev, örneğin turuncu renkli simgelerle restoranları, mavi simgelerle daha genel işletmeleri gösteriyor. Fareyi simgenin üzerinde getirdiğinizde o yerin ismini ve kısa açıklamasını görebiliyorsunuz. Mekanların puanlandırması, size ne kadara mal olacağı gibi bilgiler de bu şekilde görüntülenebiliyor.

İşlevin iyi yanı, herhangi bir işletme hakkında daha fazla bilgi alabilmek için Street View'u terk etmenizin gerekmemesi.

Şu an küçük çaplı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen işlev, sadece web üzerinde çalışıyor. Bazı testlerde olduğu gibi, bu işlev de herkese ulaşmadan kaldırılabilir.

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