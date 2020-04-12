İlk Kez İnternetten Alışveriş Yapanlar Nelere Dikkat Etmeli?

Milyonlarca kişi ilk kez sanal mağazaların kapısından içeri adım atarken, internet alışverişinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. Peki, nedir bunlar? İlk kez internetten alışveriş yapanlar nelere dikkat etmeli?